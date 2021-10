Consument trekt knip voor herfstvakantie: ’Gemiddeld 15% hogere reissom’

De populairste bestemmingen zijn Kreta, Kos, Gran Canaria, Lanzarote en de Algavre, de vakantieoorden waar het tot in november nog van de zon genoten kan worden. Sunweb zag in de zomervakantie de boeking voor de herfstvakantie al flink oplopen. „Sommige Nederlanders hebben de zomervakantie dit jaar bewust overgeslagen of zijn in Nederland gebleven”, zo weet Martine Langerak van Sunweb Group. „De vraag is hierdoor bijna groter dan aanbod en zijn we bijna uitverkocht.”

Het zomerseizoen is voor de vliegvakanties verpest door de wisselende kleurcodering van landen en doordat Nederland donkerrood op de Europese coronakaart kleurde. Daardoor regende het in juli annuleringen.

Luxe

Het aandeel familievakanties met kinderen onder 18 jaar ligt deze herfstvakantie met 60% van het totaal aantal boekingen een stuk hoger dan voorheen. In 2019 was dit nog 45%. Ook is er een toename aan wat er aan de vakantie wordt uitgegeven. Voor corona waren vooral het goedkopere Turkije en Egypte.

Nu ziet Sunweb de gemiddelde reissom van €850 per persoon met 15% stijgen. Langerak: „Vooral in Spanje en de Canarische Eilandn wordt dit najaar vakantie gevoerd in duurdere accommodaties en wordt vooral gekozen voor luxe all-inclusive hotels.”

Ook reisconcern TUI kreeg veel boekingen voor zonbestemmingen in de herfstvakantie en de winterperiode. Voor de zomer van 2022 zijn er al 1,6 miljoen boekingen binnen, vooral naar Cyprus, Turkije, Griekenland en het Amerikaanse Florida. TUI denkt dat volgend jaar het niveau van reizen van 2019, dus voor de pandemie, bijna geëvenaard zal worden.