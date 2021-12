Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse ’Ravijn gaapt tussen groene energiedroom en realiteit van torenhoge rekening’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Leveranciers achter de gasmeter waarschuwen: met naderende winter en lage gasvoorraden blijven prijzen voor consumenten hoog. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland staat voor een barre winter. De gasprijs stijgt ongekend, en dat terwijl de temperaturen nog maar nauwelijks onder nul kruipen. De gaspijpleidingen zijn, met de grootste verwachte kou in februari en maart, nu nog maar voor 49% gevuld. Ook inkooptarieven voor elektriciteit in de groothandel, waar bedrijven hun slag slaan, kruipen naar records in Europa. De energiewereld vreest een crisis.