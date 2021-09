SEC richt pijlen op gamereus achter ’Call of Duty’ en ’Warcraft’

De SEC heeft in het kader van het onderzoek al documenten opgevraagd bij Activision Blizzard, onder meer uitgever van de populaire games Call of Duty en World of Warcraft. Het zou onder meer gaan om de notulen van de directievergaderingen sinds 2019. Ook de persoonlijke communicatie van topman Bobby Kotick met andere topmanagers die betrekking heeft op klachten rond discriminatie en seksueel wangedrag vallen daaronder, net als de bestanden van zes voormalige werknemers.

Naast het onderzoek naar de gang van zaken op de werkvloer bij het gamebedrijf zijn ook een aantal medewerkers en voormalige werknemers gedagvaard. Zo moet onder meer Kotick, die al sinds 1991 bij de Activion Blizzard aan het roer staat, zich bij de SEC verantwoorden voor het mogelijk onvoldoende reageren op de vermeende misstanden onder zijn personeel.

Op de aandelenbeurs heeft Activion Blizzard flink last van het negatieve imago. De koers van het gamebedrijf, in februari van dit jaar nog boven de $100, is in de voorbije maanden hard weggezakt naar $75. Er was vorige maand al een oproep aan investeerders om de krachten te gaan bundelen vanwege de forse verliezen die zijn geleden door een sterke daling van het aandeel. De beurswaarde is daarbij teruggelopen tot onder de $60 miljard.

Machocultuur

Eerder dit jaar kwam de staat Californië ook in actie tegen Activision Blizzard. Daarbij werd een aanklacht ingediend vanwege discriminatie en seksuele intimidatie tegen vrouwelijke werknemers. De heersende ’machocultuur’ op de werkvloer zou een grote rol hebben gespeeld bij de misstanden. Veel (oud)-medewerkers van de gamegigant hebben inmiddels hun steun voor de aanklacht uitgesproken. De topman van het Amerikaanse bedrijf heeft naar eigen zeggen inmiddels een pakket van maatregelen genomen om het arbeidsklimaat bij zijn bedrijf te verbeteren.