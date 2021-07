Scherp op vakantie: let op boetes, boeven en betalingen

Ⓒ Marius Steenbergen

Amsterdam - Deze zomer zijn we begrijpelijk allemaal nog helemaal gefixeerd op corona. Kunnen we wel of kunnen we niet naar ons geliefde vakantieland. Wat zijn daar de coronaregels? Hierdoor zouden we wel eens minder geconcentreerd kunnen zijn op andere zaken die je vakantie kunnen verpesten. Zakkenrollers, oplichterstrucs, verkeersboetes, miskopen, enfin we willen onze lezers niet ontmoedigen maar de DFT-redactie wil vakantiegangers wel even scherp houden.