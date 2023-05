Premium Het beste van De Telegraaf

Hackers jagen op zonnepanelen: ’Consument zwakke schakel in digitale keten’

Door Mark Garrelts

Wildgroei in zonnepanelen brengt risico met zich mee. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De waarschuwing van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voor de risico’s van digitale inbraken of hacks bij ’slimme’ elektronische apparaten in de woning zoals zonnepanelen komt niet als een verrassing. Consumenten blijven volgens experts bewust of onbewust de zwakke schakel die het voor cybercrimenelen vaak gemakkelijk maakt om de digitale deur van de woning te openen.