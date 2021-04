Aluminiumwalser Alcoa verrast met winst dankzij groei orders

In reactie op de onverwachte aankondiging, sloop de beurskoers na sluiting van Wall Street, waar de Dow Jones-index boven 34.000 punten kwam en een record brak, met 2% omhoog.

De winst per aandeel was over het eerste kwartaal $0,93 en $175 miljoen. Dat was vorig jaar $0,43 per aandeel en $80 miljoen winst.

Alcoa werd in 1888 opgericht, het is de zesde in mondiale aluminiumproductie. Dat wordt van Budweiser-bierblikjes tot Boeings gebruikt, daarnaast is het een grote verwerker van bauxiet.

Omdat het bedrijf altijd relatief vroeg rapporteert op Wall Street, wordt het als een van de kanaries in de kolenmijn gebruikt door analisten. Zijn orderinstroom vormt een signaal van economische bewegingen.

Het conglomeraat uit Pittsburgh verandert zijn vooruitzichten niet ondanks de nieuwe lockdowns. De transporten met bauxiet worden dit jaar tussen 49 en 50 miljoen groot, aldus Alcoa. In aluminium is dat rond 14 miljoen ton.

Analisten rekenden op $2,63 miljard omzet over het kwartaal, dat werd $2,87 miljard (2020: $2,38 miljard).