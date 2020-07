’Omscholing moet massale werkloosheid voorkomen’

Veel winkelstraten kampen met leegstand. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

In Nederland houdt het coronavirus zich gedeisd, maar de crisis woedt voort. Juist nu maken tal van bedrijven zich op voor reorganisaties. In sommige branches wordt gevreesd voor ’een ongekende vloedgolf aan ontslagen’. Is omscholing van ontslagen horeca-, winkel- en cateringpersoneel de oplossing? „Dit worden spannende maanden.”