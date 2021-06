Profiel: Britse ’marathonman’ loopt warm voor tech

Tobin was jarenlang de hoogste baas bij databeheercentra Redbus. Na een fusie met branchegenoot Telecity stond hij tot 2014 daar ook aan het roer. Daarna was Tobin werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder bij een reeks andere bedrijven betrokken, waaronder Leaseweb en DC Byte.

Buiten zijn zakelijke activiteiten is Tobin ook zeer actief met liefdadigheid. Voor het goede doel liep hij in 2016 maar liefst 40 marathons in 40 dagen, waarmee 100.000 pond ophaalde. Daarnaast heeft Tobin ook nog een eigen stichting opgericht onder de naam Tobin Foundation.

Techsector

Met de komst als lege beurshuls naar het Damrak heeft Tobin zijn vizier gericht op een overname in de techsector. Met het opgehaalde geld wil hij in 24 maanden zijn slag hebben geslagen. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar een onderneming met clouddiensten of e-commerce. Bij zijn keuze krijgt Tobin steun van investeringsbank Torch Partners.

Onder de naam Crystal Peak Acquisition wil Tobin meeliften met de enorme groei van zogeheten spacs. Hij krijgt daarbij begeleiding van de Britse zakenbank Jefferies om de stap met een omgekeerde beursgang op het Damrak te maken.

In de bonanza aan spacs die Amsterdam overspoelt, is Tobin in zeer goed gezelschap. Ook de op een na rijkste man ter wereld Bernard Arnault heeft zijn zinnen op een beursgang gezet. Met Pegasus Europe wil Arnault, de oprichter van luxegoederenconcern LVMH, investeren in Europese financiële bedrijven.