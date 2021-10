Geplaagd Facebook blijft groeien

De social mediagigant die ook Instagram en WhatsApp omvat, zag zijn omzet met een kwart toenemen to ruim $29 miljard ten opzichte van een jaar eerder, waar het onder de streep een nettowinst van $9 miljard aan overhield. Het aantal dagelijkse gebruikers groeide met 6% tot 1,9 miljard.

Facebook maakte bekend de tak waar zijn virtual en augmented reality-technologieën onder vallen, apart te zetten van de rest van het bedrijf. Oprichter Mark Zuckerberg gelooft dat die in de toekomst een grote rol gaan spelen en maakte bekend daar fors te gaan investeren in de ’metaverse’, wat een toekomstige augmented of virtual realityversie van het huidige internet moet worden. Daarmee zei Zuckerberg in een toelichting voor het eind van het decennium een miljard mensen te willen bereiken.

De ervaring die dat gebruikers moet opleveren, noemde hij ’de heilige graal van social networking’. De investeringen die Facebook daarin wil doen, zullen dit jaar een hap van $10 miljard nemen uit het operationeel resultaat en de komende jaren verder oplopen.

’Gecoördineerde aanval’

Voor het vierde kwartaal zei Zuckerberg te rekenen op een omzet van $31,5 tot $34 miljard. Hoe hoog dat bedrag zal uitvallen, hangt onder andere af van aanpassingen die Apple doorvoert, waardoor gebruikers meer zeggenschap krijgen over in hoeverre partijen als Facebook hun gangen over het internet kunnen volgen. De privacymaatregelen van Apple zorgden er ook voor dat de omzet ten opzichte van het voorgaande kwartaal licht waren gedaald.

In de toelichting op de cijfers reageerde Zuckerberg ook op de onrust rond zijn bedrijf. Volgens hem is sprake van ’een gecoördineerde actie om door middel van gelekte documenten een verkeerd beeld van ons bedrijf neer te zetten’.