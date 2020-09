’Zwitsers overtroeven Euronext in strijd om Borsa Italiana’

Borsa Italiana is nu nog onderdeel van de Londense beursuitbater LSE Group. Borsa Italiana is volgens marktkenners van strategisch belang. Vooral vanwege het eigendom van MTS, een platform dat actief is in overheidsobligaties.

Euronext is onder meer uitbater van de beurzen van Amsterdam, Parijs, Oslo en Lissabon en maakte eerder op maandag bekend een bod te hebben uitgebracht. Daarbij treedt Euronext op met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo. Financiële details van het bod werden niet gemeld. Volgens schattingen is de Italiaanse beurs tussen de 3,5 miljard en 4 miljard euro waard.

Euronext en SIX zijn zeker niet de enige partijen die interesse hebben in de Italiaanse beursuitbater. Ook Deutsche Börse maakte eerder bekend een bod te hebben gedaan op het bedrijf achter de beurs in Milaan. Kenners menen dat ook de Amerikaanse Nasdaq zich in de strijd kan gaan mengen.