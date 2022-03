Premium Het beste van De Telegraaf

Lex Kerssemakers (62) verlaat top Zweedse autobouwer Profiel: Nederlandse autobaas Volvo heeft nog altijd geloof in dealer

Door Gert van Harskamp

Ⓒ ANP/HH

Geen lovend persbericht of een lange rode loper, maar met een korte mededeling op zijn eigen LinkedIn-pagina kondigde Lex Kerssemakers (62) vrijdag zijn vertrek als commerciële topman bij Volvo aan. De Nederlander is bij de Zweedse autobouwer verantwoordelijk voor de verkopen wereldwijd, een functie die hij per 21 maart al neerlegt.