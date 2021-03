Bezwaren bedrijven over verkeerde sector voor noodsteun opnieuw beoordeeld

Het extra werk van de RVO vloeit voort uit recente uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de steunaanvraag voor vaste lasten (TVL). In deze zaken voerden ondernemers aan dat zij op 15 maart 2020 feitelijk een andere hoofdactiviteit uitvoerden, waar ook een hoger vaste lasten percentage bij hoort.

Bewijsstukken

Het CBb oordeelde dat RVO in eerste instantie kan uitgaan van de SBI-code die als eerste in het Handelsregister van Kamer van Koophandel stond ingeschreven op 15 maart 2020. De rechter was wel van mening dat RVO in de tweede instantie nader onderzoek moet doen naar de hoofdactiviteit van de ondernemer. Ondernemers van wie de werkelijke hoofdactiviteit aantoonbaar niet overeenkomt met hun inschrijving in het Handelsregister van KVK kunnen dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken.

De TVL-aanvragen die de RVO opnieuw gaat beoordelen betreffen het vierde kwartaal van 2020 en de eerste drie maanden van 2021. Om te bewijzen dat de hoofdactiviteit anders is dan op 15 maart 2020 in het Handelsregister stond, moeten ondernemers kunnen aantonen dat hun nevenactiviteit feitelijk de hoofdactiviteit is. Ook als de hoofdactiviteit verwoord staat in de activiteitenomschrijving, maar niet gekoppeld was aan een SBI-codes, kan het bezwaar toegewezen worden.

Weinig aandacht

Elke ondernemer die zijn bedrijf inschrijft in het Handelsregister krijgt een SBI-code die bij de bedrijfsactiviteit past. Tot half maart 2020 deed de code vooral dienst als onderzoeksinstrument voor statistiekenbureau CBS. De meeste ondernemers schonken er dan ook weinig aandacht aan en lang niet iedereen gaf wijzigingen in hun bedrijfsactiviteiten door.

Dat veranderde toen de zogenoemde SBI-code leidend werd voor de vraag of een bedrijf wel of niet voor steun in aanmerking kwam. De KVK heeft sinds die tijd een toename gezien in het aantal ondernemers die de codes wilden wijzigen. Bijvoorbeeld omdat zij verkeerd in het systeem zijn gezet of omdat ondernemers wijzigingen niet hadden doorgegeven.