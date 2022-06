Premium Het beste van De Telegraaf

Giftig afscheidskado van kabinet voor vertrekkende Elbers Topman: ’Krimp is voor KLM rampzalig scenario’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

AMSTELVEEN - De krimp van Schiphol is een ’dramatisch’ scenario voor luchtvaartmaatschappij KLM. Dat zegt topman Pieter Elbers van KLM in een afscheidsinterview met De Telegraaf. Elbers kwam in 2014 op de positie van president-directeur met een knal, toen zijn voorganger Camiel Eurlings moest vertrekken. Nu zijn er crises vanwege de krimp van Schiphol en de zomerchaos.