Canadezen doen bod op Nederlandse tankstations TotalEnergies

Door Theo Besteman

Amsterdam - Het Canadese Alimentation Couche-Tard wil de 387 tankstations van TotalEnergies in Nederland overnemen. De verwachte deal is onderdeel van een grotere aankoop in heel Europa van 2200 tankstations tegen $3,3 miljard.