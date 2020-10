Winkeliers: ’Mogelijke nieuwe maatregelen een ramp’

Het kabinet denkt na over strengere maatregelen nu het aantal besmettingen blijft toenemen. Het zou gaan om het schrappen van koopavonden en koopzondagen en het nog eerder sluiten van de horeca, meldt NOS.

Winkeliers zijn behoorlijk verontrust over de plannen, zegt Jan Meerman van brancheorganisatie INretail. „Het schrappen van koopavonden en koopzondagen heeft een compleet averechts effect. Ruimere openingstijden en dus meer spreiding van klanten is juist de oplossing. Nu moeten mensen in beperktere tijd naar de winkel, wat voor meer contactmomenten zorgt.”

Drukker

Uit cijfers van INretail blijkt dat zo’n 15% van de omzet in de branche wordt verdiend op koopavonden en zondagen. Meerman denkt dat het vooral op zaterdag nog drukker zal worden in de winkelstraat. „Natuurlijk zullen mensen aankopen ook uitstellen of online kijken. Je moet je afvragen of je dan online niet ook meer bewegingen creëert van bezorgers.”

Dat de besmettingen oplopen baart ook Meerman zorgen, maar volgens hem zijn andere maatregelen veel effectiever. „We hebben nu juist in veel gemeenten een akkoord over meer spreiding, langere openingstijden, gemeenten zien dat dat werkt. Winkels en supermarkten zijn verantwoordelijk voor 6% van de besmettingen, natuurlijk willen wij dat ook terugdringen. Een beter deurbeleid, minder mensen per winkel, alles is bespreekbaar. Maar dit niet, dat is het paard achter de wagen spannen.”