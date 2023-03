CBS: vertrouwen Nederlandse industrie fors lager dan jaar geleden, maar hoger dan EU-gemiddelde

Het vertrouwen is vergeleken met een jaar geleden in de hele EU fors gedaald. De belangrijkste reden is dat steeds meer producenten last hebben van een terugvallende vraag. Dat kan te maken hebben met de hoge inflatie, waardoor consumenten minder te besteden hebben.

Bekijk ook: Brussel wil groene industrie aanjagen in strijd tegen China en VS

De concurrentiepositie op de wereldmarkt van de Europese ondernemingen is het afgelopen jaar flink verslechterd, zo is gepeild. In Nederland houden de optimisten en pessimisten elkaar op dat gebied in evenwicht.

Papier

Van alle bedrijfstakken is de stemming in de papierindustrie overal sterk gedaald. In Nederland is de stemming binnen de basismetaalindustrie en machine-industrie opvallend genoeg gestegen, terwijl die in andere landen afnam. In de Duitsland en vooral Frankrijk is het vertrouwen binnen de auto-industrie sterk gedaald. Die industrie is voor die landen zeer belangrijk.

Het percentage producenten dat tekorten op de arbeidsmarkt als voornaamste belemmering ervaart, is vergeleken met een jaar geleden ongeveer gelijk gebleven in de EU. In Nederland is dat aandeel wel gestegen, tot bijna 28%. Dat is aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde van 19%.