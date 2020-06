CPB: verdubbeling werkloosheid door corona

Het CPB brengt dinsdag de verwachtingen uit over hoe de economie het dit jaar gaat doen en het beeld is somber. Het planbureau gaat uit van een ’ongekende daling’ van 6 procent van het nationaal inkomen dit jaar. Voor de uitbraak van corona werd er nog gerekend op 1,4 procent groei. Volgend jaar zou de economie wel weer met 3 procent kunnen herstellen, zegt het CPB, tenzij er richting het eind van het jaar een tweede golf komt.

De werkloosheid loopt op van 3,4 procent eind 2019 naar 5 procent dit jaar en uiteindelijk 7 procent eind volgend jaar. Een verdubbeling dus, verwacht het CPB. In het geval van een tweede golf zou de werkloosheid zelfs kunnen uitkomen op 10 procent.

Begrotingstekort

Het CPB denkt dat de overheidsfinanciën de stoot voorlopig nog wel aankunnen. Door alle steunmaatregelen gaat het planbureau uit van een begrotingstekort van 8 procent dit jaar en 5 procent komend jaar. Dat is gunstiger dan het begrotingstekort van meer dan 10 procent waar minister Hoekstra (Financiën) eerder dit jaar nog op zei te rekenen. De staatsschuld komt dan slechts iets boven 60 procent van het nationaal inkomen uit.

Het planbureau rekent erop dat de staatsschuld eind dit jaar 62 procent van het nationaal inkomen is. Een flinke stijging ten opzichte van de 48 procent begin dit jaar, maar het is maar net boven de grens van 60 procent die voor de crisis in Brussel gold als bovengrens. Vanwege de crisis zijn die Brusselse begrotingsteugels, voor zover ze überhaupt aangetrokken worden, even losgelaten. In 2021 zou de schuld alweer iets teruglopen naar 61 procent.

Koopkracht

De gevolgen van de coronacrisis op de koopkracht van mensen laat zich nog moeilijk inschatten, stelt het CPB. Tegenover een goede ontwikkeling voor sommige mensen, staan anderen die hun baan verliezen. Maar CPB rekent met een scenario waarin iedereens situatie hetzelfde blijft, waardoor aan de koopkrachtplaatjes voor dit jaar weinig verandert.

Het planbureau heeft de verwachtingen voor komend jaar wel teruggeschroefd. Begin maart rekende het CPB nog op 1,3 procent koopkrachtstijging in 2021, dat is inmiddels verlaagd naar 0,5 procent.

Onzekerheid

De voorspellingen zijn nog met de nodige onzekerheid omgeven, tekent het CPB aan. Dat heeft daarom wel de gebruikelijke raming in elkaar gezet, maar die ook omgeven door drie scenario’s: eentje met een snel herstel, eentje met een zwak herstel en een variant met een nog diepere val, veroorzaakt door een tweede golf.

In het positiefste geval valt de economische schade mee en ligt het nationaal inkomen begin volgend jaar alweer op het niveau van voor de virusuitbraak. Maar in het slechtste scenario zal de economie ook komend jaar nog krimpen. Het CPB gaat er wel vanuit dat de overheid in dat geval de economie weer zal stutten met noodpakketten. Daardoor loopt de schuld wel op naar 76 procent van het nationaal inkomen. Maar, stelt het CPB gerust, ook dat is nog niet in een gebied dat als ‘risicovol’ wordt gezien.