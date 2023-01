Gasprijzen hard omlaag: zachte winterweer dempt angst krapte

„Het risico van extreme krapte op de markt waar mensen zich zorgen over maakten voordat de winter begon, lijkt nu gering”, constateert Abhishek Rohatgi, een in Singapore gevestigde analist bij onderzoeksbureau BloombergNEF. Hij wijst er ook op dat Europa flinke gasvoorraden heeft opgebouwd. Daardoor is de kans dat huishoudens en bedrijven hier opeens geen gas geleverd meer kunnen krijgen, behoorlijk geslonken.

De prijs van een megawattuur gas op de toonaangevende beurs in Amsterdam ligt inmiddels rond de 70 euro. Europees gas was in februari vorig jaar voor het laatst zo goedkoop, voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Daardoor kunnen energiebedrijven nu goedkoper gas inkopen. Toen Rusland afgelopen zomer de gaskraan grotendeels dichtdraaide, ging de gasprijs nog hard omhoog, tot bijna 350 euro per megawattuur.

Prijsdaling

Consumenten merken de prijsdaling van de laatste dagen nog niet direct op hun energienota. Dat komt omdat energiebedrijven hun tarieven niet per direct aanpassen, maar om de zoveel tijd. Als de huidige trend aanhoudt, zullen consumenten op een gegeven moment waarschijnlijk wel gaan profiteren van de lagere prijzen op de gasmarkten. Zo kondigde Eneco in december al aan per februari de variabele tarieven voor stroom en energie verder te verlagen voor ongeveer een derde van zijn klanten.

De Vastelastenbond zei onlangs zich wel zorgen te maken over mogelijke woekerwinsten voor energiebedrijven omdat zij de gedaalde gasprijzen niet of pas laat doorberekenen aan klanten. „Het punt is dat het wel enige tijd kan duren voordat deze daling wordt doorberekend, als dat überhaupt al gebeurt. Zolang de prijsdaling niet wordt doorberekend, blijven consumenten de volle mep betalen voor hun energierekening”, aldus directeur Dirk-Jan Wolfert van de consumentenorganisatie.