Beurszon verdwijnt achter de wolken

De AEX stond om tien uur 0,3% lager op 555,9 punten, na pal na opening nog 563 punten te hebben aangetikt. De AMX hield nog wel een winstje van 0,2% op 796,4 punten.

De meeste overige Europese beurzen leverden ook in. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten respectievelijk 0,3%, 0,5% en 0,2%.

De stemming in Azië was vanochtend opperbest. De Japanse Nikkei-index sloot 1,7% hoger.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de plussen van 0,7% tot 1,5% op vrijdag.

De meevallende inkoopmanagersindices die maandag naar buiten kwamen, zorgden die dag nog voor optimisme bij beleggers. Hieruit bleek dat de industrieën in zowel China, Japan, de eurozone en de VS weer duidelijk herstellen. Maar zorgen over het aanhoudend hoge aantal nieuwe coronabesmettingen en het nog uitblijven van een opvolger van het vrijdag beëindigde steunpakket in de VS kregen nu de overhand.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde DSM met een min van 3,3% onderaan. Het speciaalchemieconcern zag de kwartaalwinst dalen, vanwege de malaise in de auto-industrie. Uitzender Randstad, chemicaliendistributeur IMCD en biotechnologiebedrijf Galapagos verloren rond de 2%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat sinds de publicatie van de kwartaalcijfers vorige week fors had ingeleverd, ging met een plus van 2,6% aan kop.

Shell kreeg er 2,3% bij. De energiereus profiteerde van het meevallende kwartaalbericht van BP, dat evenwel zijn dividend verlaagde.

De financiële instellingen ASR, ABN Amro, ING en Aegon wonnen ruim 1%.

Bij de middelgrote fondsen steeg PostNL na de koerssprong op maandag in reactie op zijn meevallende kwartaalbericht nog eens 4,4%. Diverse analisten zagen aanleiding hun koersdoelen te verhogen.

Air France KLM, dat maandag een laagterecord bereikte, klom 3%.

Smallcap Vivoryon steeg 3,5%. Het biotechnologiebedrijf kreeg in de VS toestemming te beginnen met de fase-2-studie van zijn kandidaatmedicijn bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

JDE Peet’s won op de lokale markt 0,4%. Het koffie- en theebedrijf heeft een goed halfjaar achter de rug, doordat veel mensen de voorbije maanden thuis werkten.