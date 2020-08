Shell bezorgt AEX positief slot

De AEX-index sloot 0,04% hoger op 557,94 punten. De AMX daalde 0,1% naar 774,21 punten. De koersenborden in Londen (-0,1%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (-0,3%) lieten een verdeeld beeld zien.

Beleggers kwamen vandaag op adem na het fraaie herstel op maandag, dat volgde op de stevige verliezen van eind vorige week. „We zijn maandag snel gestegen. Vandaag was er weinig nieuws, waardoor de impuls even ontbrak om veel verder door te stijgen”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Meevallende inkoopmanagersindices zorgden die maandag voor optimisme bij beleggers. Hieruit bleek dat de industrieën in zowel China, Japan, de eurozone en de VS duidelijk herstellen. Maar zorgen over het aanhoudend hoge aantal nieuwe coronabesmettingen en het nog uitblijven van een opvolger van het vrijdag beëindigde steunpakket in de VS hielden beleggers vandaag met beide benen op de grond.

De Amerikaanse beurzen koersen aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,1% daalde. Wall Street was in afwachting van het banenrapport van loonstrokenverwerker ADP dat woensdag verschijnt. Ook de politieke discussie over de verlenging van het Amerikaanse steunpakket bleef de gemoederen bezighouden.

DSM onderaan in AEX na lagere kwartaalwinst

In de AEX stond DSM met een min van 3% onderaan. Het speciaalchemieconcern zag de kwartaalwinst dalen, vanwege de malaise in de auto-industrie. Chemicaliëndistributeur IMCD ging 1,7% mee omlaag.

Bekijk ook: De twee bazen van DSM missen hun wandelingen

Informatieleverancier Relx zakte 2,4%. Betalingsverwerker Adyen daalde 1,7%.

Uitzender Randstad leverde 1% in. De omzet van uitzendbedrijven daalde tussen 15 juni en 12 juli met 15%, meldt brancheorganisatie ABU.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat sinds de publicatie van de kwartaalcijfers vorige week fors had ingeleverd, was 4,2% in herstel.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 3,2% meer waard. De energiereus profiteerde van het meevallende kwartaalbericht van branchegenoot BP.

Chipmachinefabrikant ASML werd 1,6% meer waard. De financiële waarden ASR (+1,4%) en ABN Amro (+1,4%) lagen er eveneens zonnig bij.

Air France KLM en PostNL winnen

Bij de middelgrote fondsen ging luchtvaartconcern Air France KLM, dat maandag een laagterecord bereikte, met een winst van 5,2% aan kop. Volgens de Franse zakenkrant La Tribune rekent dochtermaatschappij Air France trouwens op een operationeel verlies van €2,9 miljard voor heel 2020.

PostNL steeg 1,1%. De post- en pakjesbezorger schoot maandag al met bijna 12% omhoog na meevallende kwartaalcijfers.

Smallcapfonds Vivoryon werd 5,3% hoger verhandeld. Het biotechnologiebedrijf kreeg in de VS toestemming te beginnen met de fase-2-studie van zijn kandidaatmedicijn bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Koffie- en theegigant JDE Peet’s liet 0,4% liggen. Het moederconcern van Douwe Egberts profiteerde in het eerste halfjaar van het vele thuiswerken.