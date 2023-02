Prognose Amazon valt tegen

Volgens Amazon brak het in het laatste kwartaal van vorig jaar records. In het feestdagenseizoen werden in de Verenigde Staten meer artikelen dan ooit verkocht. Ook trok Amazon Prime Video met het eerste seizoen van de televisieserie van The Lord of the Rings meer dan 100 miljoen kijkers over de hele wereld en scoorden de uitzendingen van de NFL, de American footballcompetitie in de VS, goed.

Zowel de Amerikaanse webwinkels als clouddienst AWS groeiden stevig door, maar internationale webwinkels lieten krimp zien. Maar dat wijt Amazon volledig aan ongunstige wisselkoersen. Zonder de dure dollar had het bedrijf ook buiten de eigen landsgrenzen groei laten zien.

In het lopende jaar denkt Amazon weer door te groeien, in elk geval in de eerste drie maanden. De onderneming denkt de omzet tussen de 4 en 8% hoger te kunnen laten uitvallen dan begin 2022. Voor het bedrijfsresultaat wordt op $0 tot $4 miljard gemikt, tegen $3,7 miljard vorig jaar.

Amazon boekte op de Nasdaq vandaag een koerswinst van 6,7%, na in januari al met 23% te zijn gestegen. In de nabeurshandel staat het bedrijf echter ruim 3% lager.