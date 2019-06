Beter Bed en Fastned duikelen op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 559,35 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 775,98 punten. Parijs daalde een fractie en Londen verloor 0,2 procent. Frankfurt bleef vlak.

KPN (min 2,5 procent) was de grootste daler in de AEX, na de verrassende aankondiging dat topman Maximo Ibarra per 30 september vertrekt. Het vertrek heeft volgens het telecomconcern niets te maken met de grote netwerkstoring op maandag, waardoor noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren. Volgens KPN liggen "dringende familiaire redenen" ten grondslag aan zijn beslissing.

Kassastoring

Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat in Nederland kampte met een grote kassastoring, volgde met een min van 2,3 procent. Staalproducent ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 1,5 procent.

Op de lokale markt kelderde Beter Bed 39 procent. De beddenverkoper stapt mogelijk geheel of gedeeltelijk uit zijn Duitse dochterbedrijf Matratzen Concord, dat kampt met de naweeën van een gifschandaal. Volgens Beter Bed duurt het herstel langer dan verwacht, wat zorgt voor liquiditeitsproblemen. Het bedrijf praat daar momenteel over met zijn banken.

Snellaadstations

Fastned duikelde 40 procent. De uitbater van snellaadstations raakte maandag al 21 procent kwijt. Bij de beursgang van afgelopen vrijdag zag Fastned de koers nog vervijfvoudigen.

Capgemini steeg ruim 7 procent in Parijs. Het Franse automatiserings- en digitale adviesbedrijf neemt de Franse industrieel dienstverlener Altran Technologies (plus 21,5 procent) over in een deal ter waarde van 3,6 miljard euro.

Olie

De euro was 1,1383 dollar waard, tegen 1,1394 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 57,96 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 64,81 dollar per vat. De goudprijs bereikte het hoogste peil in zes jaar.