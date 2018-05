Tanken aan snelweg kost 13 cent extra

Van een onze verslaggevers

Tien jaar geleden was het verschil nog 9 cent, maar dit is gaandeweg gestegen. Omrijden voor een onbemand in plaats van bemand lokaal pompstation, levert daarentegen niet meer op. Dit scheelt nog altijd 4 cent voor een liter Euro95.

„Bij lokale tankstations is al vele jaren een enorme concurrentieslag gaande. De tankstations aan snelwegen richten zich hoofdzakelijk op zakelijke rijders, die minder prijsgevoelig zijn”, aldus directeur Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers.

Gemiddeld genomen betaalden automobilisten in april €1,61 per liter, 3 cent meer dan een jaar geleden en 14 cent meer dan twee jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van de productiebeperking door oliekartel OPEC, waardoor de olieprijs sinds april 2016 met meer dan 50% is gestegen.

Het leeuwendeel van de pompstations bracht medio april €1,55 tot €1,67 voor een liter benzine in rekening.

Hoewel de prijs van Europese Brent-olie de afgelopen paar weken rond $73 - het hoogste niveau sinds eind 2014 - bleef schommelen, is de benzineprijs verder opgelopen. Dit komt omdat de de olieprijs in dollars wordt genoteerd en de Amerikaanse munt is aangesterkt.

De vijf grote oliemaatschappijen hanteren nu een adviesprijs van €1,744 tegen €1,718 medio april. De daadwerkelijke prijs die tankstations in rekening brengen, ligt daar gemiddeld ongeveer 11 cent onder.