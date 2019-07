China maakt haast met openen financiële markt

Dalian - China wil buitenlandse bedrijven vanaf volgend jaar al toestaan bepaalde binnenlandse financieel dienstverleners over te nemen. Dat zei premier Li Keqiang op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Dalian. Aanvankelijk wilde Peking die maatregel, die onder andere geldt voor effectenmakelaars, pas in 2021 doorvoeren.