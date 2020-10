Jeff Bezos verdient $8,5 miljard in één dag en komt weer boven $200 miljard

Op maandag is Bezos in één dag $8,5 miljard rijker geworden, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg. Sinds begin dit jaar is zijn vermogen al met $87 miljard opgelopen.

In de afgelopen maand had Bezos nog last van een flinke correctie bij Amazon. Daardoor zakte zijn vermogen terug tot ruim onder de $200 miljard. Eerder dit jaar piekte zijn rijkdom nog tot ruim boven de $210 miljard.

Bill Gates volgt op afstand

Bezos heeft de koppositie in de miljardairslijst stevig in handen. Voormalig topman van Microsoft, Bill Gates, die nog een en groot belang heeft in de softwaregigant volgt op ruime afstand met een vermogen van $127 miljard.

Elon Musk, voorman en grootaandeelhouder bij Tesla, deed maandag uitstekende zaken na de mooie rit omhoog van de fabrikant van elektrische auto’s. Zijn vermogen is weer tot ruim boven de $100 miljard gestegen, goed voor de derde plaats.

In de komende weken komen de resultaten van de Amerikaanse techreuzen weer naar buiten. De ontvangst van de cijfers over het derde kwartaal zullen een grote rol spelen bij de vermogens van de top drie onder de grootverdieners.