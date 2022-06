Premium Het beste van De Telegraaf

’Reductie veestapel kan geen doel op zich zijn’ Rabobank hekelt eendimensionale stikstofblik: ’Te weinig oog voor boerenleed’

UTRECHT - In de stikstofaanpak heeft het kabinet veel te weinig oog voor het persoonlijke leed en de onrust onder boeren. Dat zegt directievoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank in gesprek met De Telegraaf. „Deze plannen worden bij boeren aan de keukentafel als een enorme mokerslag ervaren”, ziet Draijer. Hij vindt dat het in Den Haag te veel ’eendimensionaal over de veestapelreductie’ gaat. „Dat kan geen doel op zich zijn. Het doel moet zijn de reductie van de stikstofuitstoot in gebieden waar dit het meest beklemmend is.”