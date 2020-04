Het witte goud is niet aan te slepen

De reden was de officiële overhandiging van hun eerste van de koude grond gestoken asperges aan uw columnist. President Pieter Smits, jarenlang eigenaar van het legendarische aspergerestaurant De Hamert in Wellerlooi langs de Maas, secreatris Karel van der Randen en sterrenchef René Brienen van restaurant Brienen aan de Maas (*) in Well kwamen als afgevaardigden van het bestuur met twee auto’s naar de hoofdstd. Dit in verband uiteraard met het coronavirus.

Pieter Smits, president van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië, dat dit jaar 40 jaar bestaat.

„Zo hebben we het gevoel dat we het seizoen toch symbolisch hebben geopend”, lachte het drietal. Aanvankelijk stond een officieel Aspergegala op 4 april op de agenda, maar dat kon door de horecasluiting niet doorgaan. Zij vroegen om speciale aandacht want door het prachtige lenteweer staken de asperges met duizenden hun kopjes op uit het zand. „Probleem is dat de telers ondanks de vele hulp van bij voorbeeld tijdelijk werkloze horecamedewerkers en andere gedwongen thuiszitters niet genoeg mensen hebben om de asperges te oogsten omdat de meeste Polen in hun eigen land zijn vanwege deze afschuweleijke ziekte. Het paasweekeinde is traditiegetrouw het koopmoment. We hebben alle handen nodig bij de oogst”, vertelde René Brienen.

De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans met het ’witte goud’.

De hotels en restaurants van ons land zijn verreweg de grootste afnemers van het ’witte goud’. Door de coronacrisis bleven de telers vorige week met asperges zitten. Dit bracht René Brienen op het idee zelf een royaal aspergepakket voor twee personen samen te stellen. „De belangstelling was zo groot dat we door de voorraad heen zijn. Het is ongelooflijk hoe hard het liep. We hebben 1100 dinerpakketten gemaakt. We zitten helemaal stuk. Logistiek vergt het alle aandacht. We hebben 24 auto’s door Nederland rijden, naar de Randstad, Friesland en Zeeland. Het is moeilijker dan sterren koken ”, vertelde de chef-kok. Volgende week zet hij zijn website weer open. „We hebben zoveel mensen teleur moeten stellen. Maar dan geldt weer: nieuwe ronden, nieuwe kansen.” Levert het geld op? „In het beste geval spelen we quitte.”

In een optimistische bui heeft president Pieter Smits het grootse Limbourgondische Aspergegala met de aspergewijn Weisser Burgunder van Weingut Spies uit Rheinhessen - deze keer geen Elzasser - nu voor dinsdag 9 juni gepland in Venlo en het evenement Adieu Asperge in de kasteeltuinen van Arcen op zondag 28 juni. Ook het bestuur van de Nationale Aspergepartij heeft zijn oorspronkelijke datum van 23 april naar 18 juni in het hoofdstedelijke Amstel Hotel verplaatst. Het werpt de vraag op of aspergeliefhebbers een beetje onverbeterlijke optimisten zijn...