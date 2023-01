Premium Het beste van De Telegraaf

Experts voorzien grote problemen bij verdubbeling energievraag Stroomprijs piekt door schaarste: ’Elektriciteit zal duurder worden’

Door Theo Besteman

Kortsluiting in Nederland. We moeten snel af van alle kolen en gas. De vraag naar schonere energie wordt zo groot, dat ons land in 2030 al onvoldoende elektriciteit heeft. Dreigt er een ramp, waardoor we straks uren in het donker zitten? „Onze moderne economie kan nu niet alleen draaien op onbetrouwbare zon- en windenergie”, zeggen economen. Ambtenaren vrezen verstoppingen, onderzoekers voorzien schaarste en instabiele netwerken. „Stroom kan heel duur worden.”