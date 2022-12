Beursblog: AEX zakt verder na besluit Japanse centrale bank

Door Johan Wiering

In navolging van de minnen in de VS en Azië is de AEX duidelijk lager geopend. Het besluit van de Japanse centrale bank om minder steun te bieden aan de obligatiemarkt, komt bovenop de schrik die de Fed en de ECB vorige week aanjoegen door op sterkere renteverhogingen te hinten.