’Bedrijven de grens over geduwd’

Dat plan van GroenLinks kan op de sympathie rekenen van een meerderheid van de Tweede Kamer en zou een bom leggen onder het mogelijke vertrek van Unilever en Shell.

’Hoog hek om Nederland’

Maar volgens Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW zet dat plan een hoog hek om Nederland, waarbij bedrijven het land niet meer uit gaan, maar er ook niet meer willen komen.

De Boer maakt zich sowieso zorgen om de anti-bedrijvenstemming in de politiek. Terwijl de Britten trekken aan onze bedrijven, doen wij het tegenovergestelde, meent hij: „Wij duwen ze de grens over. Ons economisch beleid is bijna suïcidaal.”

Wat zijn de gevolgen als Nederland twee van zijn grootste bedrijven kwijtraakt? En waar verdienen we ons geld mee zonder deze beursreuzen? Dat en meer in de podcast Kwestie van Centen.