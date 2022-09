Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Zelfs als Schiphol krimpt moet de luchthaven aan de bak en moet er personeel bij

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De luchtvaart- en reissector gingen langs de afgrond tijdens de coronacrisis. Afgelopen zomer zou men dan eindelijk weer goed kunnen draaien, om zo de verliezen in te lopen. Maar dat is mislukt door het tekort aan beveiligingspersoneel. De afgelopen tijd deed de luchthaven vooral aan symptoombestrijding in de vorm van het schrappen van stoelen.