’Zo los ik in twee jaar €30.000 studieschuld af’

Maaike Wind lost keihard af.

Groningen - Maaike Wind (38) zette begin 2019 volledig de knop om en begon met keihard aflossen: €30.000 in twee jaar. Ze houdt er een blog over bij: fuckdiestudieschuld.nl. „Na mijn studie was mijn schuld €52.000”, vertelt ze. „Ik was wel een beetje aan het aflossen, maar ik had hem ook nog eens vijf jaar gepauzeerd. Ik vond mezelf een financieel drama en daar was ik helemaal klaar mee.”