Aanpak tegen manipulatie en ongewenste online abonnementen

Zo’n 10% van de consumenten in Europa heeft een keer online een ongewenst abonnement afgesloten. Daarbij hebben handelaren onder andere gebruik gemaakt van manipulatieve online technieken. Consumenten denken bijvoorbeeld alleen een gratis proefversie of een goedkoop product te kopen, terwijl ze ineens in een abonnement belanden en er regelmatig geld van hun creditcard wordt afgeschreven. Dat is misleiding.

Aangepast betaalproces

De creditcardmaatschappijen verplichten nu deze handelaren om tijdens het betaalproces duidelijk aan te geven dat het gaat om een abonnement en de voorwaarden daarbij. Daarmee wordt voorkomen dat consumenten die denken dat ze een éénmalige aanbieding kopen tóch in een abonnement verzeild raken.

De maatregelen zijn een resultaat van een samenwerking tussen de verschillende consumentenautoriteiten in Europa - waaronder de Autoriteit Consument en Markt in Nederland - en de Europese Commissie.