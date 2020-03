Amsterdam - Hamsteraars van wc-papier zorgen voor lege vakken in supermarkten. Consumenten vrezen tekorten, maar permanente schaarste aan toiletpapier is er nergens in Nederland dankzij bomvolle loodsen. Door de corona-hamsteracties worden groothandelsprijzen voor wc-papier niet hoger. Daarentegen worden kleine spoel-bidets als alternatief voor papier wel gewild.