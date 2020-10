Mijlpaal: 1 miljoen luchtreizigers in VS, voor het eerst sinds maart

Het aantal reizigers ligt echter 60% lager dan in 2019 op dezelfde dag, zo blijkt uit data van de Amerikaanse beveiligingsautoriteit. Als de passagiershoeveelheid van zondag stabiel zou zijn, zou het luchtverkeer terugvallen naar de aantallen passagiers in 1984, aldus koepel Air for America.

Stijgende trend

Volgens persbureau Bloomberg zijn in de afgelopen weken meerdere drukke dagen geweest, waardoor er een stijgende trend zit in het aantal luchtreizigers. In de Verenigde Staten wordt binnenlands veel gevlogen, vanwege de grootte van het land.

Richting bijvoorbeeld Europa is dat een ander verhaal. Europeanen zijn niet welkom. Amerikanen die naar Nederland komen, moeten hier 14 dagen in quarantaine. Daardoor blijven de passagiersaantallen achter. Voor luchtvaartmaatschappij KLM zijn deze restricties een grote strop, want de VS is traditioneel een van diens grootste markten, waarvan ze nu is afgesloten.

Coronavaccin

KLM’s Amerikaanse partner Delta had pre-corona een grote operatie op Schiphol. Delta stelde vorige week bij de publicatie van de kwartaalcijfers dat de markt moeilijk zal blijven totdat er een coronavaccin is.

In China is hetzelfde beeld te zien: het binnenlands luchtverkeer zit weer op pre-coronaniveau. KLM heeft maandag de lijndienst naar Peking weer opgestart, maar vliegt slechts twee keer in de week. Dat was voor de coronacrisis nog dagelijks. Het land is nog niet open voor toeristen, alleen reizigers met een Chinese verblijfsvergunning of visum zijn welkom.