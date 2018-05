Meer keurmerk-cacao in supers

In 2015 zou de helft van alle ingekochte cacao die in Nederland gegeten wordt, ’duurzaam gecertificeerd’ moeten zijn. Dat was over 2016 rond 30%, in 2014 nog 21%.

Dit volgt uit een publicatie donderdag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête waaraan 289 bedrijven in de sector deelnamen.

Bijna 40% van alle import komt in de supermarkt terecht. De cacao in specifiek voedselproducten voor supermarkten bestond in 2016 volgens dit rapport voor 86% uit de duurzaam gemaakte cacao.

Ⓒ ANP

Vijf jaar eerder legden de bedrijven zich op de intentie vast in een verklaring om erkend duurzame cacao te gebruiken. In 2025 zou de hele cacaoconsumptie moeten voldoen aan deze eisen.

Vaak in supermarkt

Acht op de tien Nederlandse importeurs zegt cacao met een duurzaamheidskenmerk van bijvoorbeeld Fairtrade/Max Havelaar te hebben ingekocht. Die cacoa moet milieuvriendelijk, zonder slavenarbeid en tegen behoorlijke salarissen voor boeren gemaakt worden.

Tegelijkertijd nam de hoeveelheid keurmerkcacao bij de verwerkers, de grinders, en banketbakkerijen toe, zo blijkt uit het onderzoek.

Ⓒ BLOOMBERG

Genuanceerd beeld

Bij 184 Nederlandse bedrijven is cacao verwerkt. Omdat niet alle cacaoverwerkers aan de enquête hebben deelgenomen, zijn met deze enquête geen absolute uitspraken over de hele sector te doen, benadrukt het CBS. De studie is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederland is een grote importeur van cacaobonen: 21% van de cacaobonen op de wereldmarkt wordt door Nederland geïmporteerd en deels verwerkt tot verschillende halfproducten, zoals cacaomassa, boter en cacaopoeder.

In 2016 is in Nederland in totaal ruim 700 miljoen kilo cacao ingekocht. Bijna 600 miljoen kilo daarvan bestond uit cacaobonen, aldus het CBS. Ruim 100 miljoen kilo kwam binnen als cacaoproduct, die voor minder dan 100 % uit cacao bestaan.