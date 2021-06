AEX keert naar winst

De AEX gaat licht omhoog bij 720,4 punten, de Midkap verliest 0,6% tot 1035,1 punten.

Ook beurzen elders in Europa dalen: de Britse FTSE verliest 0,2%, de Duitse DAX wint 0,1%, de Franse CAC 40 raakt 0,3% kwijt.

In Azië krijgt de Nikkei een knauw van 3,7%. De yen verliest 0,3% tegen de dollar.

Beleggers reageren op de koerswijziging bij de Federal Reserve. Het belangrijkste rentetarief bleef vorige week bij haar laatste besluit overeind, net als het obligatie-opkoopprogramma, maar volgens de zogeheten dot plot staan twee renteverhogingen in 2023 op touw.

Daarnaast scherpte Fed-bestuurder James Bullard vrijdag de richting aan, met de opmerking dat de rente volgend jaar al omhoog kan gaan.

Inflatievrees

’De verandering naar een vroeger tijdschema voor een renteverhoging, naast een opwaartse herziening van de kerninflatieprognose tot 3%, lijkt erop te wijzen dat de Federal Reserve zich zorgen maakt dat de inflatiedruk, in tegenstelling tot haar vorige standpunt om meer inflatie toe te laten, op hol kan slaan’, aldus broker IG over de marktstemming.

In New York staan de beurzen volgens de futures 0,2% tot 0,5% in het rood richting de opening om 15.30 uur. Vrijdag sloot de toonaangevende S&P 500 index 1,3% lager.

In reactie is de rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie 4 basis punten gedaald tot 1,399%.

De euro is een fractie aangesterkt tot $1,1866. Brent-olie wordt 0,3% duurder tot $73,70 per liter. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs is de prijs van natuurlijk gas gestegen naar het hoogste niveau in dertien jaar tijd. Goud herstelt licht bij $1769 per liter.

Olie wint terrein

Bij de verliezers in de AEX leidt halfgeleider ASMI op nog 1,3% koersverlies de teruggang.

Staalmaker ArcelorMittal boekt 1,3% teruggang. Het startte zijn derde inkoopprogramma voor nog eens $750 miljoen, meldde het vrijdag nabeurs.

Verzekeraar Aegon gaat met nog eens 0,7% achteruit, sectorgenoot ASR daalt 0,8%.

Techfonds Prosus, met een belang in Delivery Hero, zakt 1,2% op een bij de kwartaalresultaten gemelde omzetstijging van 32% tot $28,8 miljard. De zogeheten kernwinst liep 15% op naar $4,9 miljard. Zakenbank Jefferies noemt de resultaten ’bemoedigend’.

Chipmachinemaker ASML leidt de AEX-winnaars dankzij 0,8% winst.

Bij de winnaars leidt Ahold Delhaize met Unilever op 0,5% koerswinst.

KPN plust 0,5%. Het telecombedrijf heeft de grens van drie miljoen aangesloten glasvezelklanten bereikt.

Brouwer Heineken (+0,4%) zou haar belang tot een meerderheid vergroten in de Indiase biergigant United Breweries (UBL). In 2008 kreeg het een belang van 37,5% de Indiase brouwer.

Flow profiteert

Bij de middelgrote fondsen staat OCI met 1,3% aan kop. Koffieconcern JDPeet’s plust 0,4%.

Onderin houdt biotechfonds Galapagos op 3,3% verlies.

Pershing Square Holdings van hedgefondsmanager Bill Ackman sloot via zijn participatie Tontine Holdings een deal met Vivendi en verwerft officieel een belang van 10% in de activiteiten van Universal Music Group van Vivendi.

