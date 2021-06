ArcelorMittal topper in hogere AEX

De AEX staat om kwart voor vier 0,3% hoger op 721,7 punten. Daarmee herstelt de index enigszins van de terugval van 2,1% op vrijdag, toen renteangst de kop opstak.

De AMX blijft achter en verliest 0,3% tot 1038,6 punten. Vandaag is de herweging van de indices op Euronext van start gegaan.

Ook de meeste beurzen elders in Europa klimmen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,1%, 0,7% en 0,3%.

Na een kwartier handel op Wall Street staat de Dow Jones-index 0,5% hoger en heeft de Nasdaq-index 0,1% ingeleverd.

De stijgende lijn is uit de AEX dit jaar.

Beleggers reageren wereldwijd op de koerswijziging bij de Federal Reserve, zegt Renco van Schie van Valuedge. Het belangrijkste rentetarief bleef vorige week bij haar laatste besluit overeind, net als het obligatie-opkoopprogramma, maar volgens de zogeheten dot plot staan twee renteverhogingen in 2023 op touw.

Daarnaast scherpte Fed-bestuurder James Bullard vrijdag de richting aan, met de opmerking dat de rente volgend jaar al omhoog kan gaan.

Inflatievrees

„De verandering in de dot plot was vorige week verrassend. Maar beleggers kijken vandaag alweer verder naar de gevolgen. Er is zo enorm veel steun nog, er is veel buffer voordat een renteverhoging hard landt”, zegt Van Schie van Valuedge.

,,De rook moet even optrekken, dit soort handelsdagen komt maar een paar keer per jaar voor. De markten komen uit de cruise control van verwachtingen van nauwelijks beweging bij de Federal Reserve. Aan de nieuwe boodschap moeten beleggers wennen.”

De korte rente loopt momenteel op, de lange rente zakt in. Tegelijkertijd beleefde de dollar de sterkste beweging sinds het pond enorm bewoog tijdens de Brexit, zo illustreert Van Schie het tumult.

Mogelijk zal Fed-bestuurder Bullard vandaag tijdens een toespraak zijn toon over de rente iets aanpassen, vermoedt hij. ,,Van de ECB verwacht ik een dovish geluid vandaag, zoals eerder.”

"Er is gewoon nog veel vertrouwen in aandelen"

De markt blijft positief, stelt hij. ,,Kijk maar naar hoe makkelijk beleggers op bijna iedere dip stevig hebben ingekocht. Er is voor $500 miljard aan etf’s en andere beleggingen ingestroomd, de verwachting is dat het dit jaar $1000 miljard wordt. Er is gewoon nog veel vertrouwen in aandelen”, aldus Van Schie, die onlangs zelf neutraal in aandelen is gegaan.

In reactie is de rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie gedaald tot 1,43%.

De euro is 0,3% aangesterkt tot $1,19. Bitcoin daalt 8% tot ongeveer $32.000.

Brent-olie wordt 0,3% duurder tot $73,70 per vat. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs is de prijs van natuurlijk gas gestegen naar het hoogste niveau in dertien jaar tijd. Goud herstelt 0,8% tot $1783.

Staal wint terrein

ArcelorMittal leidt bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2,4%. De staalmaker meldde vrijdag nabeurs zijn derde inkoopprogramma voor nog eens $750 miljoen te starten.

Ahold Delhaize klimt 0,9%. De Britse sectorgenoot Morrison stijgt 30%, het heeft zojuist een bod van 9 miljard Britse pond afgeslagen. Dat geeft voeding aan geruchten over een hoger bod.

Heineken (+0,9%) zou zijn belang tot een meerderheid vergroten in de Indiase biergigant United Breweries (UBL). In 2008 kreeg het een belang van 37,5% in de Indiase brouwer.

Chipmachinemaker ASML wint 0,6%, geholpen door een koersdoelverhoging van Barclays, van €650 naar €750. De Britse analisten schroefden hun omzet- en winstprognoses tot 2026 met 8 tot 15% op.

Shell stijgt 0,1%. Volgens een vergelijking van de NOS heeft het pensioenfonds ABP zijn belang in Shell recent meer dan verdubbeld.

Betalingsverwerker Adyen , die vrijdag nog uitblonk, staat met een min van 1,7% onderaan.

Medisch technologiebedrijf Philips zakt 1,4%, na door de Britse bank HSBC van de kooplijst te zijn gehaald.

Techinvesteerder Prosus gaat 0,1% omlaag na de publicatie van zijn kwartaalresultaten. De Amerikaanse zakenbank Jefferies noemt deze ’bemoedigend’. De Anglo-Zuid-Afrikaanse bank Investec ziet hierin juist aanleiding het advies naar houden terug te brengen.

Flow profiteert

Bij de middelgrote fondsen staat kunstmestproducent OCI met 2,3% winst bovenin.

Onderin staat biotechfonds Galapagos op 3,8% verlies.

Pershing Square Holdings (+0,7%) van hedgefondsmanager Bill Ackman verwerft officieel een belang van 10% in de activiteiten van Universal Music Group van Vivendi.

