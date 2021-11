’Diabetes-onderzoek mag niet stagneren door nieuwe corona-regels!’

,,Dat geld is keihard nodig”, verzekert DON-oprichter Maarten de Gruyter, die zelf diabetes patient is, evenals andere bestuursleden. Prof. Eelco de Koning, hoogleraar diabetologie in Leiden, boekte in het verleden al verrassende resultaten. Nu hij alles in de steigers heeft staan om door te pakken, wordt de geldstroom drooggelegd omdat het corona-virus nog teveel kans krijgt om zich te verspreiden.

Maarten de Gruyter Ⓒ Foto Anko Stoffels

Floor Dijkgraaf Ⓒ Foto Robert COOIJMANS

,,De zaal in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam was al volledig ingericht”, verzucht Floor Dijkgraaf. Zij is directielid van de 15-jarige stichting DON, waarvan de medewerkers vandaag alles op alles zetten om alsnog genoeg fondsen binnen te slepen. ,,De bloemen moeten nu naar bejaardenhuizen en het eten voor honderden mensen gaat naar de daklozenopvang.”

Ondertussen laat de stichting zich niet weerhouden. ,,Corona gaat ons niet belemmeren in wat we voor vanavond zijn begonnen”, verzekert Dijkgraaf. ,,De diabetes-patiënten mogen hun hoop niet verliezen door de pandemie. En dat hoeft ook niet”, steekt zij de 100.000 Nederlandse diabetici met type 1 een hart onder de riem, onder wie 10.000 kinderen.

Door de corona-maatregelen blijven de stoelen leeg in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Ⓒ FOTO DON

,,Voor degenen die in de zaal zouden zitten, volgt om 19.00 uur een veiling op internet. Bijna alle kopers van de dinertafels hoeven hun geld niet terug. ,,Een goed begin”, zegt Floor. ,,Omdat de veilingopbrengt waarschijnlijk minder opbrengt dan verwacht, hopen we ook op crowdfunding. Iedereen kan meedoen op https://www.actievoorstichtingdon.nl/actie/sam-mebius