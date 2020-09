’Wereldwijd 500 miljoen banen weg door coronacrisis’

Het aantal gewerkte uren dit jaar ligt volgens de ILO "aanzienlijk lager" dan waar eerder rekening mee werd gehouden. In het tweede kwartaal lagen de uren zo'n 17 procent onder het niveau van eind vorig jaar. Dat komt overeen met een half miljard banen, 100 miljoen meer dan bij een eerder raming in juni.

De organisatie schat in dat het verlies van inkomen wereldwijd, exclusief de compensatie van steunprogramma's van overheden, tot dusver op 3500 miljard dollar uitkomt.

De situatie in de tweede jaarhelft zal beter zijn dan in de eerste helft van 2020. Maar sinds juni zijn ook deze vooruitzichten verslechterd. Qua banen zal bij een gemiddeld scenario in het vierde kwartaal sprake zijn van een verlies van 245 miljoen betrekkingen. In het somberste scenario zal dit een verlies van 500 miljoen banen zijn.

De neerwaartse bijstelling weerspiegelt deels de toename van het aantal besmettingen wereldwijd. Dat betekent dat de impact op de economie in de tweede helft van het jaar steviger zal zijn dan de ILO eerder had aangenomen. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de impact van de crisis in opkomende economieën.

In veel van die landen zijn er minder mogelijkheden om thuis te werken. Daarbij leidt een daling van werkgelegenheid op de lange termijn tot inactiviteit waarbij mensen van de arbeidsmarkt worden afgesneden. De crisis zal er volgens de organisatie ook voor zorgen dat ongelijkheid in de wereld toeneemt.