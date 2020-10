Miljardendeal voor Coca-Cola European Partners in Australië

Door de overname ontstaat een wereldwijde bottelaar van verpakte dranken. De combinatie moet beter in staat zijn de vertraging van de groei in de sector op te vangen, door de verschuiving van suikerdranken richting gezondere varianten.

Coca-Cola Amatil heeft 32 productielocaties in Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en elders in de regio. Het verpakt naast Coca-Cola, Fante en Sprite ook bijvboorbeeld whiskey, rum en tequila.

Grootste bottelaar

Het bestuur van CCA staat achter de transactie met het aan de Amsterdamse beurs genoteerde CCEP. De overname is de grootste van een Australisch bedrijf dit jaar.

Coca-Cola European Partners is naar omzet gemeten de grootste bottelaar van Coca-Cola, met 48 productielocaties in onder meer Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf ontstond in 2015 uit de fusie van Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetranke.