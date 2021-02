Fiscus profiteert mee bij wasbeurt

Premium Geld

Tobbend echtpaar met lege handen na corona-annulering

Vanwege hun zwakke gezondheid en vrees voor corona annuleerde een echtpaar afgelopen maart een reis naar de Canarische eilanden, met een doktersbriefje in de hand. Extra zuur was dat de reisbureaus enkele dagen later al hun reizen schrapten. De reisverzekeraar weigerde uitbetaling.