ABN hoeft verkeerd overgeboekte €90.000 niet terug te betalen

De klant boekte in 2014 bedragen van €22.000 en €70.019,99 per ongeluk naar de verkeerde rekening over. Hij wilde die van zijn ABN-rekening naar een spaarrekening bij Nationale-Nederlanden overmaken. De klant voerde zijn eigen naam in, maar een nummer dat geen rekeningnummer was. ABN stelde daarom een ander rekeningnummer voor en dat accepteerde de klant.

Dat bleek alleen het rekeningnummer van heel iemand anders te zijn en het geld verdween uit de greep van de man. Degene die het geld wel kreeg, maakte het snel over naar de rekening van zijn zoon die het weer naar andere spaarrekeningen bij ING overboekte. Daarvandaan werd het binnen een maand grotendeels uitgegeven.

Pogingen bank voldoende

ABN Amro stuurde een paar verzoeken aan ING en de ontvanger van het geld om het terug te boeken, maar dat was zonder succes. De klant legde ook nog beslag op zijn rekening, maar toen was het geld al verdwenen. De rechtbank oordeelde in 2015 ook al dat de ontvanger het geld terug moet betalen, maar hij en zijn zoon hebben geen cent te makken.

Daarom probeert de klant het nu alsnog bij ABN Amro en ING, maar hij vindt bij de rechtbank geen gehoor. Die concludeert dat ABN niet aansprakelijk is voor een mislukte betaalopdracht als de klant per ongeluk een verkeerd rekeningnummer intoetst. Ook niet als het zelf een suggestie doet voor een bepaald nummer, zoals nu gebeurde. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant dit zelf te controleren.

Dat ING de rekening van de ontvanger niet blokkeerde was ook terecht, schrijft de rechtbank. Dat mag de bank alleen als er gevaar dreigt voor derden en daar was hier geen sprake van.

