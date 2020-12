Topman Galapagos doneert aandelen aan Afrikaanse natuurparken

Van de Stolpe maakte het eerste deel van de gift, 21.150 aandelen ter waarde van 2 miljoen euro, dinsdag al over aan African Parks. Met de donatie hoopt hij bij te dragen aan een betere wereld. "African Parks is voor mij de manier om dit mee mogelijk te maken. Het redden van de Afrikaanse natuurlijke reserves met zijn dierenrijk, flora en in harmonie met de lokale bevolking voor toekomstige generaties, is hoop bieden in een wereld die dit dringend nodig heeft."

De non-gouvernementele organisatie African Parks beheert op dit moment negentien nationale parken en beschermde natuurgebieden in onder andere Angola, Benin, Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad en de Democratische Republiek Congo. Daarbij gaat de organisatie de strijd aan tegen stroperij en zijn er initiatieven om lokaal uitgestorven dierensoorten weer te introduceren in de natuurgebieden.