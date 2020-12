Nederlandse werknemer optimistischer over arbeidsmarkt

Van de ondervraagde Nederlandse werknemers is meer dan een kwart optimistisch over hun carrièremogelijkheden in het komende jaar. Ruim een derde is positief gestemd over de arbeidsmarkt in het algemeen en een kwart ziet volgend jaar ruimte voor salarisverhogingen. In Duitsland liggen die getallen iets lager. Het contrast met België is het grootst, waar de werknemers 10 procentpunt minder optimistisch gestemd zijn over de arbeidsmarkt in het algemeen.

"Dat een deel van de Nederlanders positief of neutraal is over het aankomende jaar, is best opvallend te noemen. Met name gezien de voorspellingen over massaontslagen en faillissementsgolven van de laatste tijd ligt een pessimistische houding misschien wat meer in de lijn der verwachting", stelt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed.

Nederlandse werkgevers zijn volgens het onderzoek optimistischer over volgend jaar dan werknemers. Zo ziet meer dan de helft van hen kansen om de organisatie in 2021 te laten groeien. Ruim 40 procent van de werkgevers denkt dat er in het komende jaar carrièremogelijkheden zijn voor het personeel.

De meerderheid van de ondervraagde werknemers in Nederland heeft vertrouwen in de overheid. Slechts 4 procent van de werkende Nederlanders is bang dat wanneer zij hun baan verliezen, de overheidssteun niet voldoende zal zijn om hen te beschermen. In de andere landen waar het onderzoek is afgenomen, ligt dat percentage gemiddeld bijna drie keer hoger.