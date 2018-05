Bedrijf achter Samson en K3 wil naar China

,,Het is onze ambitie om op zijn minst naar de Chinese markt te kijken'', aldus Bourlon die benadrukt dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten nog roet in het eten kan gooien. ,,Als het tot een echte handelsoorlog komt, kan dit verhaal stranden.'' Dat laatste heeft er mee te maken dat Studio 100 zijn gang naar China wil maken via het vorig jaar overgenomen New Yorkse animatiebedrijf Little Airplane Productions.

Ook blijft het afwachten hoe de Chinese overheidscensuur op de ideeën van de Vlaamse onderneming gaat reageren. Eerder deden de Chinezen Winnie de Poeh bijvoorbeeld al in de ban, omdat de bekende beer van Disney vanwege zijn bolle wangen te veel deed denken aan president Xi Jinping.

Peppa Pig

Recent moest ook Peppa Pig er aan geloven bij het populaire videoplatform Douyin. De Chinese naam van het Britse tekenfilmfiguurtje zou teveel lijken op het woord voor gangster. Volgens De Tijd zou Studio 100 daarom ook specifiek nieuwe programma's willen maken voor China. Dat voorkomt dat bestaande series als Maya De Bij en Wickie de Viking verknipt moeten worden voor de Chinese censuur.

,,Het klopt dat de Chinese overheid haar fiat moet geven, maar ook in Europa zijn we erg beschermend over wat we aan kinderen laten zien'', zegt Bourlon hierover. Hij is zelf al naar China geweest om te praten met lokale coproducenten en richtte zich daarbij vooral op de videoplatforms van de grote technologiegiganten. ,,Er is nog niet al te veel regulering daar. Op andere kanalen, zoals op de staatstelevisie CCTV, is de speelruimte al beperkter.''