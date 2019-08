Einde van het gehate festivalmuntje is in zicht

Op Lowlands kan nu ook met de mobiele telefoon worden betaald als het internet uitvalt. Ⓒ EPA

Amsterdam - Je komt thuis en vindt nog anderhalf muntje onder in je tas. Of je wilt nog een rondje halen, en komt net een muntje tekort. Elke festival- of concertbezoeker heeft zich wel eens geërgerd aan het muntjessysteem. Er lijkt eindelijk een alternatief voor gevonden te zijn.