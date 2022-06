Griekse ambtenaren gaan hete zomer tegemoet: koeling op kantoor beperkt

Volgens de Griekse minister van Energie Kostas Skrekas geldt de regeling met onmiddellijke ingang, zo meldde hij donderdag op de staatsradio. Ook het gebruik van straatverlichting wordt teruggeschroefd tot het „absoluut noodzakelijke minimum.”

Energiekosten

Griekenland wil de energiekosten in de publieke sector met 10 procent verlagen in vergelijking met een jaar geleden. Overheden en gemeenten die dat niet halen, moeten de extra kosten zelf betalen met geld uit andere delen van hun begroting.

De energiecrisis heeft de maatregelen dringend noodzakelijk gemaakt, zei Skrekas. Hij wees erop dat de jaarlijkse kosten voor airconditioning en straatverlichting in de overheidssector oplopen tot 800 miljoen euro. De minister raadde de mensen ook aan om in de komende maanden oudere airconditioners en koelkasten te vervangen door nieuwe, energiebesparende apparaten. Dat kan via een programma dat door de staat en de Europese Unie wordt gefinancierd.