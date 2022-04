Einde lockdown bij horeca geeft omzet Sligro vleugels

Dat is een domper voor horecaklanten die woernsdag ook al een door Heineken aangekondigde verhoging van de bierprijs moeten slikken. Sligro wijst op schaarse grondstoffen en vervoerscapaciteit, en stijgende prijzen voor energie. „Waar mogelijk vangen wij prijsstijgingen op met efficiencyverbeteringen, maar onder de huidige marktomstandigheden moeten we een deel van de prijsstijgingen doorgeven in de keten”, aldus Sligro-topmannen Koen Slippens en Rob van der Sluijs.

De omzet voor vrijwel alle onderdelen ligt weer op het niveau van voor corona, aldus Sligro. Uitzonderingen zijn de segmenten catering en zorg die wel herstellen maar nog niet het niveau van voor de pandemie halen. De tabaksomzet nam verder af en dit zal naar verwachting doorzetten. Bezorgen verdubbelde bijna in omzet. Ook is Sligro tevreden over de ontwikkeling in de samenwerking met Heineken.

Bierprijs

„Deze samenwerking werpt in toenemende mate haar vruchten af”, stellen Slippens en Van der Sluijs. „De opstart van nieuw verworven klanten geeft ook een extra impuls aan de omzet.” De samenwerking met Heineken leidt niet tot klachten van horecaklanten over de bierprijs. „Nee, dat heeft geen invloed”, aldus de woordvoerder van Sligro. „De verkoop van fustbier is omzet van Heineken, niet van ons. Als er vragen zouden zijn van horecaondernemers dan komen die dus ook bij Heineken.”

Hoewel Sligro verwacht dat haar afzetmarkten zich verder zullen herstellen, geeft de horecagrossier vanwege de ongewisse situatie in Oekraïne geen concrete verwachting over de halfjaarresultaten. Deze publiceert Sligro op 21 juli.