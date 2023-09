Rechter geeft Big Bazar maandag duidelijkheid

De afkoelingsperiode is onderdeel van een zogeheten Whoa-procedure. Daarmee hebben ondernemingen sinds 2021 een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. De procedure is bedoeld voor levensvatbare bedrijven met gezonde activiteiten, maar die vanwege hoge schulden toch dreigen om te vallen.

De koopjesketen had vorige maand al een schuld van bijna €29 miljoen. Dat stelt Joost Konings, directeur van incassobureau Invorderingsbedrijf Amsterdam, op basis van documenten die de retailer zelf bij de rechtbank heeft ingediend. Ook zou Big Bazar daarin hebben bekendgemaakt dat elf bedrijven, vooral winkelverhuurders, een faillissementsaanvraag hebben gedaan.

De betalingsachterstanden bestaan onder meer uit niet-betaalde huren, leveranties en diensten. Ook moest een deel van het personeel wachten op salaris. De winkelketen wil zelf niet inhoudelijk reageren op berichten over het verschuldigde bedrag.

Het is de vraag in hoeverre de rechter Big Bazar voldoende levensvatbaar acht. In een jaarrekening die bij de rechtbankstukken is gevoegd, valt te lezen dat het bedrijf in de periode 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van €13 miljoen tot ruim €17 miljoen leed. Daaronder vallen ook periodes waarin de coronacrisis een negatieve invloed had op de financiën.

Konings zegt dat schuldeisers hopen dat Big Bazar van de rechter geen afkoelingsperiode krijgt. „Zij hebben het geld dat zij nog moeten krijgen toch al afgeschreven. Zij willen nu vooral hun pand en goederen terug.”